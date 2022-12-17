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Erdoğan'dan İmamoğlu davası yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu davasına ilişkin "Konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibarettir; ortada ne bir siyasi tartışma ne bir fikir kavgası ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur." dedi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 14:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu davası yorumu

Erdoğan'dan İmamoğlu davası yorumu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin’de Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme, Mardin Derik Ovası Sulaması, Midyat-Nusaybin Yolu ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. 

Erdoğan'ın İmamoğlu davasına ilişkin sözleri şöyle:
"Bir mahkeme kararının üzerinden koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var. Benimle, hükümetimizle, milletimiz ile alakası yok. Ortada siyasi bir tartışma, fikir kavgası veya hizmet mücadelesi söz konusu değil. Ortada siyasi bir tartışma yok, bir şahsın YSK'ya hakareti var. Yazılıp çizilenlere bakınca bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış birçok lafın iddialıca söylendiğini görünce gülüyoruz. Bizans vari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını görünce üzülüyoruz.

 Tablo nettir. Anayasa'nın 138'nci maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, Anayasa'nın 138. maddesi söylüyor. Her kararı beğenmek zorunda değiliz. Bizim de beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz kararlar olmuştur. Bu kimseye kararları tanımama hakkı vermez. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette, milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında bir çözüm aramadık."

 

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Emekli
17.12.2022 15:33
85 milyona "SÜRTÜK, ÇUKUR vs) demek iltifat mı bu millete? Allah'a havale ediyoruz. O hepimizin intikamını alır sizden.  
 
Mehmet Metin
17.12.2022 15:31
Bu güne kadar hangi öngörüsü doğru çıktı ki bu son üfürdüğü doğru çıksın. 2023'te kişi başı milli gelir 25000 dolar olacak diyordu 7000 doları bulamadık. 2011de yapılacak denen ilk yerli uça nerede  
 
merdanoğlu
17.12.2022 15:31
deniz feneri davası geldi birden aklıma ne enterasan değil mi  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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