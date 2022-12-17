AKP ve MHP'li seçmen İmamoğlu kararı için ne dedi. Ankara kulislerini hareketlendiren anket sonucu

Türkiye Raporu isimli araştırma şirketi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararını seçmenlere sorduğu son anketi açıkladı.

AKP VE MHP SEÇMENİNDEN İMAMOĞLU KARARI YANITI

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki’nin sosyal medyadan paylaştığı raporda; AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP seçmenlerine “Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar yer aldı.

Cumhur ittifakı ortağı olan AKP ve MHP seçmenlerinin çoğunluğunun “Hayır, karar adil değil” cevabını verdiği belirtildi.

Anket sonuçlarına göre yanıtlar şöyle:

AKP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 31.8

Hayır, karar adil değil: 35.9

Fikrim yok: 32.4

MHP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 26.7

Hayır, karar adil değil: 52.2

Fikrim yok: 21.1

CHP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 0.5

Hayır, karar adil değil: 96

Fikrim yok: 3.5

İYİ Parti seçmeni:

Evet adil buluyorum: 1.2

Hayır, karar adil değil: 93.9

Fikrim yok: 4.9