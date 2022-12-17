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  • AKP ve MHP'li seçmen İmamoğlu kararı için ne dedi. Ankara kulislerini hareketlendiren anket sonucu

AKP ve MHP'li seçmen İmamoğlu kararı için ne dedi. Ankara kulislerini hareketlendiren anket sonucu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak kararı ve hapis cezası sonrası ilk anket sonucu geldi. Ankete göre AKP ve MHP'li seçmenlerin çoğunluğu da kararın adil olmadığını söyledi….

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 19:23
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Ankara kulislerini hareketlendiren anket sonucu. Cumhur İttifakı seçmeni İmamoğlu kararı için bakın ne dedi?

AKP ve MHP'li seçmen İmamoğlu kararı için ne dedi. Ankara kulislerini hareketlendiren anket sonucu
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Türkiye Raporu isimli araştırma şirketi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ile siyasi yasak kararını seçmenlere sorduğu son anketi açıkladı.

AKP VE MHP SEÇMENİNDEN İMAMOĞLU KARARI YANITI

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki’nin sosyal medyadan paylaştığı raporda; AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP seçmenlerine “Mahkemenin Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği hapis ve siyasi yasak kararını adil buluyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar yer aldı.

Cumhur ittifakı ortağı olan AKP ve MHP seçmenlerinin çoğunluğunun “Hayır, karar adil değil” cevabını verdiği belirtildi.

Anket sonuçlarına göre yanıtlar şöyle:

AKP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 31.8

Hayır, karar adil değil: 35.9

Fikrim yok: 32.4

MHP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 26.7

Hayır, karar adil değil: 52.2

Fikrim yok: 21.1

CHP seçmeni:

Evet adil buluyorum: 0.5

Hayır, karar adil değil: 96

Fikrim yok: 3.5

İYİ Parti seçmeni:

Evet adil buluyorum: 1.2

Hayır, karar adil değil: 93.9

Fikrim yok: 4.9

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CHP li değilim
17.12.2022 19:37
Adil buluyorum diyen vatandaşlarımızla aynı düşüncede olmadığım için ne muytlu bana.  
 
Net
17.12.2022 19:34
CHP nin başına muharrem ince yakışır  
 
Zeki
17.12.2022 19:27
İstanbul seçimleri neden 2 kez yapıldı. İstanbul rantı için. Şimdi seçim öncesi istanbul u almak ve ekrem bey i safdışı bırakmak istiyorlar. Ekrem bey e sahip çıkılmazsa sonu demirtaş gibi olur  
 
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