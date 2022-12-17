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Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız

Kılıçdaroğlu, iktidara geçmişi hatırlatarak, "Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 22:42
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Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız

Kılıçdaroğlu iktidara geçmişi hatırlattı: Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na getirilmek isteniyor. Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na getirilmek isteniyor. Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türk Demokrasi Vakfı’nın İstanbul’da düzenlediği Demokrasi Şurası’nda yaptığı konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı. Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoya şu notu düştü:

“Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na getirilmek isteniyor. Korkak Saraya karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek”

Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videoda ise şu sözleri yer aldı:

“Otoriter rejimler, adaletin ne kadar değerli olduğunu hatırlatırlar. Ve adalet arayışımızı güçlendirirler. Hep beraber adaleti, demokrasiyi arıyoruz. Bedeller ödendi. Ve ödenmeye de devam ediyor. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, uzun süre hapislerde kaldı. Eren Erdem, uzun süre hapislerde kaldı. Mustafa Balbay’dan tutun, Mehmet Haberal’a… İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız; şimdi haksız bir şekilde yargılanıyor. Acaba onu siyaseten nasıl devre dışı bırakabiliriz, onun arayışları içindeler. Sadece bu kadar mı? Hayır. Bir şehit cenazesinde, bütün devlet protokolünün önünde; uzun süre linç girişimi ile karşı karşıya kaldım. Uzun süre… Ama hiçbir zaman, adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım. Yüreğinizde adalet yoksa, sizin topluma verebileceğiniz hiçbir şey yoktur.”

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Asker
17.12.2022 22:59
Sağ görüşlü biri olarak hayatımda hiç sabit fikirli olmadım doğruya doğru derim seni takdir ediyorum Kılınçdaroğlu Türk milletinin sevgisini kazandın birileri gibi Türk adından rahatsız değilsin.  
 
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