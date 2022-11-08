Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik F-16 açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Dünyada sadece uçak satan ülke onlar değil'' demişti

Çavuşoğlu, "Vize konusu gerçekten bir sorun, vize hepimizin bir sorunu. Tüm büyükelçiler Bakanlığımıza çağrıldı, gerekli uyarılar yapıldı. ABD dahil bazı ülkeler hızlandırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU F-16 KONUSUNA DA DEĞİNDİ

Geçen aylara kadar Amerika ile yapılan F-16 görüşmelerinde belirsizlik sürerken Bakan Çavuşoğlu yaptığı yeni bir açıklamayla herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, ABD'den F-16 alımıyla ilgili olarak ise "F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı. F-16 savaş uçakları için ABD ile görüşmeler sürüyor. Temsilciler Meclisi’nin henüz onay vermemesi ise süreci uzatıyor.

Eylül ayına kadar F-16 savaş uçağı satın alma ve modernizasyonu ile ilgili Türkiye ve ABD arasında görüşmelerde belirsizlik devam ediyordu. Hatta sürecin uzaması farklı ülkeleri harekete geçirmiş ve Türkiye'nin alternatif uçak arayışlarına başlayacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak eylül ayında bir açıklamada bulunmuş ve şunları söylemişti:

"Madrid'de Sayın Biden ile yaptığımız görüşmede F-16'lar konusunda önemli bir yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor imasında bulundu. Dışişleri Bakanım Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Onların da destek vereceğini düşünüyorum. Umarım ABD bizi farklı yollara sevk etmesin. Dünyada sadece uçak satan ülke onlar değil. Bazı ülkeler bu konuda bize sinyal de çakmakta."

ÇAVUŞOĞLU'NUN DİĞER AÇIKLAMALARI ŞÖYLE...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD’nin terazisi bozuldu. Biz ABD’ye gereken uyarıları yaptık." diye konuştu.

"Osman Kavala konusunda iç hukuk işliyor. Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir" diyen Çavuşoğlu, ayrıca "Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz? Türkiye'de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?" diye sordu.