Erdoğan'a 2023 seçimlerini kazanmış gibi hazırlanan kurgu gazete küpürü hediye edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan’a konuşmasının sonunda AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından ‘2. Yüzyıl’ adında kurgusal gazete, çerçevelenmiş olarak hediye edildi. Gazetede ‘Büyük Türkiye kazandı’ manşeti yer aldı.

“SEÇİMLERİN ERTESİ GÜNÜNÜN GAZETESİNİ BASTIK”

Hediyeyi sahnede takdim eden Kabaktepe, “Haziran 2023 seçimlerinin olduğu pazar gününün ertesi günkü gazetesini bastık. Haziran 2023 2. Yüzyıl gazetesinin sürmanşeti: Başkan Erdoğan: Milletimize teşekkür ederim, büyük Türkiye kazandı. Türkiye, demokrasi sınavından başarıyla çıktı. Erdoğan'ın 16'ncı galibiyeti” diye konuştu.

CHP’DEN TEPKİ: MANŞETTEN ASPARAGAS

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, duruma tepki gösterdi.

Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Manşetten asparagas. Dezenformasyon. Yalan haber. İkinci Yüzyıl gazetesi ne der bilmem. Ama bu asparagas ile sevinecekseniz, halk arasında durumunuza ‘ölmüşünüz de haberiniz yok’ derler” ifadelerini kullandı.