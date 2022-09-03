CHP'den Erdoğan'ın sözlerine tepki. Adalar sen şarkı söylerken işgal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

"DERDİN SEÇİM Mİ"

Tezcan, “Nihayet ikrar ettin. ‘Bir gece ansızın…’ şarkısını bırak. Yirmi yıl gözünün önünde adalar işgal edilirken neden sustun? Uyarılarımıza neden kulak asmadın? Sen şarkı söylerken işgal edildi adalar Erdoğan. Şimdi derdin vatan mı, seçim mi? Geliyor gelmekte olan…” ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım: