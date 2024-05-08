Çamaşır makinesine 1 kapak eklemek yeterli oluyor. Kıyafetlerdeki lekeleri silen yöntem

Kaynak: Haber Merkezi
Çamaşır makinesine 1 kapak eklemek yeterli oluyor. Kıyafetlerdeki lekeleri silen yöntem
Sirke sayesinde çamaşırlarınız pırıl pırıl olacak

Eğer çamaşırlardaki lekelerle baş etmek için alternatif bir yöntem arıyorsanız, beyaz sirke yöntemini denemek isteyebilir ve bu doğal temizleyicinin etkisini kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Çamaşırlardaki lekeleri çıkarmak bazen sinir bozucu olabilir. Her farklı leke için farklı leke çıkarıcı veya deterjan almak hem maliyetli hem de zaman alıcı olabilir. Bu durumda beyaz sirke yöntemini denemek isteyebilirsiniz.

Beyaz sirke, doğal bir temizleyici olarak bilinir ve çamaşırlardaki lekelerin çıkarılmasında oldukça etkili olabilir. Sirkenin asidik özelliği lekelerin giderilmesine yardımcı olur ve aynı zamanda çamaşırlarınızın da yumuşak kalmasını sağlar.

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haber7'de aktarılanlara göre; Genellikle herkes kıyafetin üzerinde yer alan yıkama koşullarına uyarak çamaşır makinesinin ayarlarını yapar. Ancak tavsiye edilen kurallara uyulsa da çoğu zaman kıyafetlerdeki lekeler çıkmaz.

Eğer bu sorunla sık sık karşılaşıyorsanız ve kıyafetleriniz için bin bir türlü deterjana para vermekten sıkıldıysanız eskiden beri insanlar tarafından kullanılan bir yöntemi deneyebilirsiniz.

Beyaz sirke yöntemi…

Bu yöntemi uygulayan ev hanımlarının çok etkili sonuçlar aldıkları söyleniyor. Lekesi çıkmayan kıyafetlerde çamaşır gözüne bir kapak beyaz sirke koymanın lekeyi anında çıkartıcı etkisi olduğu bilinmekte…

Eğer kıyafetinizde istenmeyen kokular varsa ve yumuşatıcıya alerjiniz varsa yumuşatıcı gözüne bir miktar beyaz sirke yeterli olacaktır. Evcil hayvanınız varsa ve kıyafetlerinizden tüyleri çıkarmakta zorlanıyorsanız etkili bir yöntem olan beyaz sirkeyi deneyebilirsiniz.

Yanlış deodorant seçimiyle kıyafetlerinizde bir takım lekeler meydana gelir. Yumuşatıcı kısmına beyaz sirke koymanın bu lekeleri gidereceği söylenmektedir.

Çamaşır makinesindeki kireci temizlemenin en etkili yollarından birinin beyaz sirke yöntemi olduğu söylenmekte… yine deterjan gözüne sirke koyarak bu sorunu çözebilirsiniz.

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