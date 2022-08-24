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Cumhurbaşkanlığına bağlı 50 metrelik ultra lüks yat boğaz turu attı

Y68 adlı 50 metrelik ultra lüks Cumhurbaşkanlığı Yatı boğazda tur attı. İçerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunup bulunmadığı hakkında açıklama yapılmazken Erdoğan’ın “Türkiye gemisi su alarak batarsa hepimiz boğulacağız” sözleri akıllara geldi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:29
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:30
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Cumhurbaşkanlığına bağlı ultra lüks yat boğazda tur attı

Cumhurbaşkanlığına bağlı 50 metrelik ultra lüks yat boğaz turu attı
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Protokol gemisi olarak inşa edilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Cumhurbaşkanlığı yatı Yakamoz, İstanbul Boğazında görüntülendi.

“Haber3.com”da yer alan habere göre, Boğaza açılan Y68 numaralı yatın içerisinde kalabalık bir grubun olduğu gözlemlendi. Kıyı Emniyetinin koruduğu yatın içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olup olmadığı açıklanmadı.

Cumhurbaşkanının bugünkü programıyla ilgili de bir açıklama yapılmamıştı. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yatı görenler fotoğrafını çekti.

AHMET NECDET SEZER "LÜKS HARCAMA" DİYEREK TESLİM ALMAMIŞTI

Y68’in hikayesi ise Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olduğu döneme dayanıyor.

2000 yılında Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığında "Protokol Maksatlı Devlet Gemisi" olarak yapımına başlanan gemi için hazineden 30 milyon Dolar harcanmıştı.

50 metrelik yat 8 yılda tamamlandı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer "Lüks harcama" diyerek teslim almayınca gemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı.

2019 yılına kadar askeri gövde rengiyle kullanılan yat, 2019'da restore edilerek Cumhurbaşkanlığına devredildi. Yakamoz için Cumhurbaşkanlığının 2019 bütçesine "Gemiler" hesabında 56 milyon 768 bin 668 TL’lik ödenek ayrılarak gemi Deniz Kuvvetlerinden alındı.

Görseller OdaTv'den alınmıştır.

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Alim olmaya gerek yok
24.08.2022 19:18
Vay babam vay, 56milyon ödenek sadece eğlence için ha! Bunu satmak ve İhtiyaç vaktinde kısa süreliğine kiralamak daha mantıklı değil mi  
 
Yalçın Türk
24.08.2022 18:52
itibardan tasarruf olmaz, 13 uçağı olan bir cumhurbaşkanına, 13 yatlık bir deniz filosu olması lazım..  
 
Abbas
24.08.2022 18:51
Güle güle kullanın, daha iyilerine layıksınız, itibarlı böyle olunur  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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