Boğaz'daki paha biçilemez arazi Erdoğan ve bakanların imzasıyla imara açıldı

1983 yılındaki imar planlarında “park, çocuk bahçesi, yeşil alan” olarak belirlenen 11 bin 424 metrekarelik arazi, Cumhurbaşkanı ve 6 bakanın imzası ile İBB devre dışı bırakılarak imara açıldı.

İBB DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Arazinin imara açılması, başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından 19 Temmuz’da onay verilirken bir gün sonra da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Bu süreçte İBB tamamen devre dışı bırakıldı.

YURT VE KÜLTÜREL TESİS YAPILACAK

Yapılan plan değişikliği sonrası “sosyal tesis (yurt) alanı, kültürel tesis alanı, park ve trafo alanı” ilan edilen arazinin 3.5 dönümüne yurt; 5 dönümüne ise kültürel tesis yapılması planlanıyor. Arazi, “korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir inşaat yapılamaz” planıyla korunuyordu.

İBB İTİRAZ ETTİ: KANUNA UYGUN DEĞİL

Sürece itiraz eden İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 11 Ağustos’ta iptal talebinde bulundu. İBB’nin başvurusunda planlaması yapılan bölgenin Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki sınırları içerisinde olduğu hatırlatılarak arazi ile ilgili İBB Meclis kararı bulunmadığı belirtildi ve sürecin kanuna aykırı olduğu ifade edildi.

ZEYNEL ABİDİN ERDEM'İN İSMİ FETÖ İLE ANILDI

Yeğeni ve oğlunun FETÖ ile iltisaklı gerekçesiyle soruşturma yiyen Erdem, bundan 3 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın gazetelere tam sayfa “Bizi asla bölemeyeceksiniz!” başlıklı ilan vermişti.

BOĞAZ’IN İNCİSİNİN İMARA AÇILMASINDA 6 BAKANIN İMZASI VAR

22 yıl önce iş insanı Zeynel Abidin Erdem’in satın aldığı arazinin imara açılmasında Cumhurbaşkanı dışında imzası bulunan 6 bakan şöyle: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nuretttin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi.

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