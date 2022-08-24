24 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Boğaz'daki paha biçilemez arazi Erdoğan ve bakanların imzasıyla imara açıldı

Boğaz'daki paha biçilemez arazi Erdoğan ve bakanların imzasıyla imara açıldı

İstanbul’un incisi Boğaziçi’nde, “korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir inşaat yapılamaz” başlığıyla korunan iş insanı Zeynel Abidin Erdem’a ait arazi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) devre dışı bırakılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla imara açıldı.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:06
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:07
Takip Et

Erdoğan ve bakanların imzasıyla Boğaz'daki paha biçilemez arazi imara açıldı

Boğaz'daki paha biçilemez arazi Erdoğan ve bakanların imzasıyla imara açıldı
+
Aa
-

1983 yılındaki imar planlarında “park, çocuk bahçesi, yeşil alan” olarak belirlenen 11 bin 424 metrekarelik arazi, Cumhurbaşkanı ve 6 bakanın imzası ile İBB devre dışı bırakılarak imara açıldı.

İBB DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Arazinin imara açılması, başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından 19 Temmuz’da onay verilirken bir gün sonra da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Bu süreçte İBB tamamen devre dışı bırakıldı.

YURT VE KÜLTÜREL TESİS YAPILACAK

Yapılan plan değişikliği sonrası “sosyal tesis (yurt) alanı, kültürel tesis alanı, park ve trafo alanı” ilan edilen arazinin 3.5 dönümüne yurt; 5 dönümüne ise kültürel tesis yapılması planlanıyor. Arazi, “korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir inşaat yapılamaz” planıyla korunuyordu.

İBB İTİRAZ ETTİ: KANUNA UYGUN DEĞİL

Sürece itiraz eden İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, 11 Ağustos’ta iptal talebinde bulundu. İBB’nin başvurusunda planlaması yapılan bölgenin Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki sınırları içerisinde olduğu hatırlatılarak arazi ile ilgili İBB Meclis kararı bulunmadığı belirtildi ve sürecin kanuna aykırı olduğu ifade edildi.

ZEYNEL ABİDİN ERDEM'İN İSMİ FETÖ İLE ANILDI

Yeğeni ve oğlunun FETÖ ile iltisaklı gerekçesiyle soruşturma yiyen Erdem, bundan 3 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın gazetelere tam sayfa “Bizi asla bölemeyeceksiniz!” başlıklı ilan vermişti.

BOĞAZ’IN İNCİSİNİN İMARA AÇILMASINDA 6 BAKANIN İMZASI VAR

22 yıl önce iş insanı Zeynel Abidin Erdem’in satın aldığı arazinin imara açılmasında Cumhurbaşkanı dışında imzası bulunan 6 bakan şöyle: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nuretttin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi.

yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mehmet Tok
24.08.2022 18:20
Yahu bu AKP güruhu ne anlar doğal güzellikten, boğazdan, ormandan, kıyıdan, sit alanından. Onların gözleri rant ve paradan başka birşey görmez.  
 
Salih s9ğan
24.08.2022 17:58
Yiyin bakalım yiyin yetim garip demeyin  
 
Vatandaş
24.08.2022 16:29
Kupon arsa severler bunlar  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
1
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
2
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
3
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
4
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
5
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
6
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
7
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.