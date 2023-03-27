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İmam Halil Konakçı'dan provokatif sözler. Mumla arayacaksınız bu Cuma namazını

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken imam Halil Konakçı, bu defa seçim öncesi cemaatine yaptığı provokatif konuşmasıyla gündeme geldi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 01:58
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Cumhuriyet karşıtı imam Halil Konakçı cemaatine verdiği vaazdaki provokatif sözleriyle gündemde

İmam Halil Konakçı'dan provokatif sözler. Mumla arayacaksınız bu Cuma namazını
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Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef almasıyla gündeme gelen ve tepki çeken sözleriyle özellikle sosyal medyanın da hedefinde olan Halil Konakçı, benzer açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce polis korumasıyla gezdiği ve Diyanet kadrosuna alındığı ortaya çıkan Konakçı bu kez konuşmasında cemaatini “uyardı” ve şunları söyledi:

“Bak imkan geçerse ellerine mumla arayacaksınız bu Cuma namazını. İmkan geçerse ellerine bu ezanı mumla arayacaksınız. Aklınızı başınıza toplayın biraz.”

Konakçı sözlerini şöyle sürdürdü; “Artık uyumaktan vazgeçin. Atın şu ölü toprağını üstünüzden. Pısırık Müslümanların Allah katında bir değeri yok ya. Korkakları sevmez Allah”

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