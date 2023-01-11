11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hilafetçi Halil Konakcı Gürsel Tekin'e dava açtı. Lazer epilasyonda vücudunda yanık olmuş

Hilafetçi Halil Konakcı Gürsel Tekin'e dava açtı. Lazer epilasyonda vücudunda yanık olmuş

Her fırsatta cumhuriyeti hedef alan Halil Konakcı'nin Gürsel Tekin'e açtığı davanın dilekçesinde, hatalı lazer operasyonundan zarar gördüğü ifadesi yer aldı. Olay sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:43
Takip Et

Lazer epilasyonda vücudunda yanık olmuş. Hilafetçi Halil Konakcı Gürsel Tekin'e dava açtı

Hilafetçi Halil Konakcı Gürsel Tekin'e dava açtı. Lazer epilasyonda vücudunda yanık olmuş
+
Aa
-

Her fırsatta Atatürk'ü ve cumhuriyeti hedef alan imam Halil Konakcı, Gürsel Tekin'e dava açtı. Konakcı, dava dilekçesinde 'hatalı lazer operasyonundan' zarar gördüğü ifadesi yer alması üzerine, avukatlarını azletti.

Ankara Melike Hatun Camii imamı olarak bilinen ve vaazlarında kadınları hedef alan, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" diyen Halil Konakcı, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'e dava açtı.

Dava dilekçesinde yer alan 'lazer epilasyon' detayı gündem olurken, Konakcı avukatlarını kovdu.

Sosyal medyada paylaşım yapan Gürsel Tekin, Konakcı’nın açtığı davanın dilekçesinde, geçirdiği hatalı lazer operasyondan kaynaklı yaşadığı “sıkıntı” ve “ızdıraptan” söz ettiğini aktararak dalga geçti.

Tekin’in paylaştığı dava dilekçesinde şu sözlerin yer aldığı görüldü: “Kişilik ve bedensel hakları hukuka aykırı saldırıya uğrayan müvekkilimiz tarafından hatalı lazer epilasyon işlemi sonucunda elde etmek istediği sonuca ulaşamamış olup, vücudunda yanıklar meydana gelmiş, çektiği sıkıntı ve ızdırap da dikkate alındığında müvekkil lehine uygun oranda tazminata karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.”

GÜRSEL TEKİN KONAKCI'YA 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ

Konakcı’ya “geçmiş olsun” dileklerini ileten Tekin ise Twitter hesabından bu ilginç ayrıntıyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Kadınlara, milletvekillerine ve millete hakaret eden Halil Konakcı bana dava açmış. Dilekçede bir cümle dikkatimi çekti. Kendisi attığımız tweetler yüzünden lazer epilasyon yaptırırken beklediği sonucu alamamış, acı ve ıstırap çekmiş. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Umarım yakın zamanda tweetlerin lazer epilasyon işlemini nasıl etkilediğini de açıklar. Elon Musk açısından da bilim camiası açısından da önemli bir gelişme olur. Lazer epilasyon yaptıran özellikle kadınlar da istifade eder. Bu büyük ‘tehdit’ de ortadan kalkar. Ufak bir not: Avukatların azil işlemi Twitter'dan değil noter kanalıyla yapılır. Sonra büyük acı ve ıstıraba neden olmasın diye belirtmek istiyorum. Hukuk Muhakemeleri Kanunu var. Kendini her kanunun üstünde görenleri de bağlar.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ateş oğlu 11.01.2023
11.01.2023 23:22
Şimdi ne olacak konakçı anlat bakalım Allah büyüktür menfaatin için bayanları rencide etmeye devam edersen bir dahakine daha dikkatli ol olurmu zaten mecbursun az kaldı  
 
Halit
11.01.2023 23:10
Lazer epilasyon dinen caiz mi?  
 
yt
11.01.2023 23:10
çakarlı araçla gezen imam bu  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
2
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
5
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
6
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
7
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Ayder Yaylası'nda yıkım başladı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿Okyanus sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
﻿İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz'dan Fahrettin Koca'ya 6 Ekim genelgesi tepkisi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.