Hilafetçi Halil Konakcı Gürsel Tekin'e dava açtı. Lazer epilasyonda vücudunda yanık olmuş

Her fırsatta Atatürk'ü ve cumhuriyeti hedef alan imam Halil Konakcı, Gürsel Tekin'e dava açtı. Konakcı, dava dilekçesinde 'hatalı lazer operasyonundan' zarar gördüğü ifadesi yer alması üzerine, avukatlarını azletti.

Ankara Melike Hatun Camii imamı olarak bilinen ve vaazlarında kadınları hedef alan, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" diyen Halil Konakcı, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'e dava açtı.

Dava dilekçesinde yer alan 'lazer epilasyon' detayı gündem olurken, Konakcı avukatlarını kovdu.

Sosyal medyada paylaşım yapan Gürsel Tekin, Konakcı’nın açtığı davanın dilekçesinde, geçirdiği hatalı lazer operasyondan kaynaklı yaşadığı “sıkıntı” ve “ızdıraptan” söz ettiğini aktararak dalga geçti.

Tekin’in paylaştığı dava dilekçesinde şu sözlerin yer aldığı görüldü: “Kişilik ve bedensel hakları hukuka aykırı saldırıya uğrayan müvekkilimiz tarafından hatalı lazer epilasyon işlemi sonucunda elde etmek istediği sonuca ulaşamamış olup, vücudunda yanıklar meydana gelmiş, çektiği sıkıntı ve ızdırap da dikkate alındığında müvekkil lehine uygun oranda tazminata karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.”

GÜRSEL TEKİN KONAKCI'YA 'GEÇMİŞ OLSUN' DEDİ

Konakcı’ya “geçmiş olsun” dileklerini ileten Tekin ise Twitter hesabından bu ilginç ayrıntıyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Kadınlara, milletvekillerine ve millete hakaret eden Halil Konakcı bana dava açmış. Dilekçede bir cümle dikkatimi çekti. Kendisi attığımız tweetler yüzünden lazer epilasyon yaptırırken beklediği sonucu alamamış, acı ve ıstırap çekmiş. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Umarım yakın zamanda tweetlerin lazer epilasyon işlemini nasıl etkilediğini de açıklar. Elon Musk açısından da bilim camiası açısından da önemli bir gelişme olur. Lazer epilasyon yaptıran özellikle kadınlar da istifade eder. Bu büyük ‘tehdit’ de ortadan kalkar. Ufak bir not: Avukatların azil işlemi Twitter'dan değil noter kanalıyla yapılır. Sonra büyük acı ve ıstıraba neden olmasın diye belirtmek istiyorum. Hukuk Muhakemeleri Kanunu var. Kendini her kanunun üstünde görenleri de bağlar.”