Ünlü ekonomist Cüneyt Akman Flash Haber TV ile anlaştı

Sıra dışı gazetecilik geçmişi, ekonomi ve iktisat alanındaki engin altyapısı ve irdeleyen bakış açısıyla moderatörlüğünü yaptığı Zamanın Ruhu programı da Flash Haber TV ekranlarında yer alacak olan Cüneyt Akman her Pazar akşamı 21:00’de seyircisi ile bir araya gelecek.

CÜNEYT AKMAN KİMDİR?

Türkiye’nin en değerli ekonomistlerinden Cüneyt Akman 1958 İstanbul doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi lisans eğitiminin ardından; İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimi almıştır.

Gazetecilik kariyerine 1981 yılında Dünya Gazetesi’nde başlamış; 41 yıllık çalışma hayatı süresince çok sayıda gazete ve yayın kuruluşunda farklı görevlerde bulunmuştur.

Cüneyt Akman aynı zamanda İstanbul Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde akademisyenlik, çeşitli kurum ve kuruluş bünyesinde danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

YAZDIĞI DÖRT KİTABI VAR

Akman uzun yıllardır Haber Türk, Halk TV, Tele 1 gibi ulusal kanallarda TV programcılığının yanı sıra köşe yazarlığı ile de öne çıkmaktadır. Kahrolsun İstibdat Yaşasın Hürriyet, Marksist Kriz Kuramları Işığında Küresel Kriz, Bu Karanlıktan Çıkış Var!, Bireysel Yatırımcının Rehberi olmak üzere dört kitabı bulunmaktadır.