26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hülya Koçyiğit mutlu evliliğin tek sırrını açıkladı

Hülya Koçyiğit mutlu evliliğin tek sırrını açıkladı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt'un Sahi Kitap etiketiyle raflarda yerini alan 'Yarım Asrı Devirenler' adlı kitabının imza gününe katıldı. Kanyon D&R’da gerçekleşen etkinlikte oyuncu İlkin Tüfekçi ve Sevil Uyar da yer aldı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:10
Takip Et

İşte Hülya Koçyiğit'ten mutlu evliliğin tek kelimelik sırrı

Hülya Koçyiğit mutlu evliliğin tek sırrını açıkladı
+
Aa
-

Hülya Koçyiğit, “Merve çok önemli bir projeye imza attı. Böyle bir kitap daha önce yazılmamıştı. Biz de seve seve bu kitapta yer aldık. Hele ki bu dönemde herkesin böyle sevgileri okumaya ihtiyacı var” dedi. 

"EVLİLİKTE EN ÖENMLİ ŞEY SAYGI"

Koçyiğit, “Mutlu evliliğin sırrı nedir?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Aşk büyük bir heyecan ama zamanla yerini sevgiye bırakıyor. Ancak evlilikte en önemli şey saygı. Kitapta da özellikle bunu vurguladım. Eşler her zaman birbirine saygılı olmalı. Bir kişinin bile bu kitabı okuyup sağlıklı ilişki kurmasına yardımcı olursak ne mutlu bize.”

YARIM ASRI DEVİREN ÜNLÜ ÇİFTLER EVLİLİĞİ ANLATTI

Merve Yurtyapan, “Herkesin sağlıklı ilişki kuramamaktan yakındığı bir dönemdeyiz. Ben de mutlu evliliğin sırrını ilişkilerinde yarım asrı deviren ünlü çiftlere sordum. Hülya Hanım benim için çok değerli. Hemen bu projemden kendisine bahsettim ve kitabın temellerini atmış olduk. Kitapta geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Cüneyt Arkın da yer alıyor. O da son röportajlarından birini bana vermişti. Kitapta gençlere çok önemli nasihatleri var. Okurlardan çok güzel yorumlar alıyorum. Kitapta yer alan mutlu ilişkileri okudukça eşleriyle iletişimlerinin güzelleştiğini söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

7 ÜNLÜ ÇİFTTEN EVLİLİK TÜYOLARI

İlişkilerinde yarım asrı geride bırakan 7 ünlü çift, mutlu birlikteliklerini gazeteci Merve Yurtyapan Bozkurt’a anlattı. Kitapta Cengiz-Fatma Kurtoğlu, Cüneyt Arkın-Betül Cüreklibatır, Engin Çağlar-Filiz Vural, Güzin-Erdal Özyağcılar, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan, Serpil-Uygur Tamur ve Tamer-Rukiye Yiğit yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Alkole yine zam geldi
3
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
4
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
5
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.