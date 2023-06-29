Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur'un baba özlemi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasını ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı.

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur'un baba özlemi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. 85 yaşında aramızdan ayrılan Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasının ölüm yıl dönümünde mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

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Kaan Polat Cüreklibatur, "Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içersindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken '... Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin...' dediğini hatırladım. İçim genişlemiş, yüreğim ferahlamıştı: Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü, 'Nereye baksam sen vardın' Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin" ifadelerini kullandı.

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SON PAYLAŞIMI BABALAR GÜNÜ'NDE

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve Yeşilçam anılarını sık sık paylaşan Arkın, son olarak 19 Haziran 'Babalar Günü'nde oğluyla fotoğrafını yayınlamıştı.

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