Rusya'nın askeri tesislerinde patlama. Ukrayna İHA'larla vurdu iddiası

Rusya’da Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda patlama meydana geldi.

Patlamaların nedeni henüz bilinmezken, Rusya ve Ukrayna basını Ukrayna sınırından yüzlerce kilometre uzakta yer alan her iki bölgedeki patlamaların insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada saldırılar için Ukrayna hükümetini sorumlu tuttu.

Engels Askeri Havaalanı’ndaki patlamada 2 kişinin yaralandığı ve Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Tu-95 tipi bombardıman uçağının hasar gördüğü aktarıldı. Uçaklardaki hasarın küçük boyutlarda olduğu belirtildi.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin yaptığı açıklamada, hava üssündeki patlamayı doğrulayarak, "Sevgili kent sakinlerimiz. Sosyal medyada Engels'te sabah saatlerinde şiddetli bir patlama olduğuna dair bilgiler yayılıyor. Kentin herhangi bir noktasında acil bir durum olmadığına yönelik sizi temin ederim. Tek bir sivil altyapı zarar görmedi. Askeri tesisteki olaya dair bilgiler kolluk kuvvetleri tarafından inceleniyor" dedi.

DYAGİLEVO ASKERİ HAVAALANI'NDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda bir akaryakıt tankerinin patladığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“BEN DE HABERLERİ MEDYADAN OKUDUM”

Rusya'nın kritik öneme sahip iki hava üssünde meydana gelen patlamaların detaylarına dair resmi açıklama yapılmazken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Engels Askeri Havaalanı ve Dyagilevo Askeri Havaalanı'ndaki patlamaya dair yaptığı açıklamada, "Bende haberleri medyadan okudum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olaylarla ilgili bilgilendirildi" dedi.

RUSYA: SALDIRILARI KİEV REJİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Rusya’nın Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda meydana gelen patlamalara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, “Sabah saatlerinde Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla Ryazan bölgesindeki Dyagilevo ve Saratov bölgesindeki Engels'teki askeri havaalanlarına Sovyet yapımı İHA'larla saldırı girişiminde bulundu” dedi.

Rus hava savunma sistemlerinin alçak irtifada uçan Ukrayna İHA'larını engellediği aktarılan açıklamada, İHA enkazlarının havaalanlarına düşmesi ve patlaması sonucu iki uçağın gövdesinde hafif hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırıda 3 Rus askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, “Kiev rejiminin Rus uzun menzilli havacılığının muharebe operasyonlarını bir terör eylemiyle bozma girişimlerine rağmen bugün saat 15.00 (Moskova saati) civarında komuta ve kontrol sistemi ve ilgili savunma kompleksi tesisleri, iletişim merkezleri, enerji santralleri ve Ukrayna askeri birlikleri yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vuruldu” denildi.

Düzenlenen saldırıda Ukrayna topraklarındaki 17 hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, “Saldırı, Ukrayna askeri rezervlerinin, yabancı silahların, askeri teçhizatın ve mühimmatın muharebe operasyonları alanlarına demiryolu ile transferini engelledi” denildi. (İHA)



