CZN Burak fenomen Taha Duymaz'ın annesini yalnız bırakmıyor. Depremde hayatını kaybetmişti

CZN Burak bir yandan yeni bir restoran açmak için uğraşırken bir yandan da yaptığı yardımlara devam ediyor. Verdiği kilolarla gündeme gelen CZN Burak Hatay'da günlerce enkazına ulaşılamayan Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti.

CZN Burak fenomen Taha Duymaz'ın annesini yalnız bırakmıyor. Depremde hayatını kaybetmişti

Hatay’ın Yayladağ ilçesinde dünyaya gelen ve paylaştığı yemek videolarıyla kısa sürede fenomen olan 19 yaşındaki Taha Duymaz, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında günlerce kalmış ve genç fenomenin cansız bedenine günler sonra ulaşılmıştı.

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CZN Burak, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesini ziyaret etti

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Beraber yöresel yemekler yapan ünlü isimlerden CZN Burak, Duymaz ile çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı.

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Anne Duymaz bu anlamlı ziyaretten bir kareyi paylaşarak, "Bu zamana kadar hep yanınızda oldun. Rabbim senden razı olsun. Sen evimize, köyümüze neşe getirdin. Can oğul… Rabbim senden razı olsun. Evimize gelerek bizim yüzümüzü güldürdün. Rabbim de senin yüzünü hep güldürsün. Bizi bırakmadın" dedi.

CZN Burak'ın bu hareketine "Helal olsun", "Herkes unuttu sen unutmadın", "Büyük adamsın" yorumları yağdı.

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CZN Burak ve Meryem Duymaz birlikte pişirdikleri yiyeceleri çocuklarada dağıttı

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