CZN Burak saçlarını sıfıra vurdu. Sosyal medya ikiye bölündü

Babasıyla ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelen CZN Burak bir hayli zayıflamış ve son haliyle gündem olmuştu. Ünlü fenomen son olarak saçlarını sıfıra vurdurunca takipçilerinden yorum yağdı.

CZN Burak saçlarını sıfıra vurdu. Sosyal medya ikiye bölündü

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen fenomen CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, bu süreçte bir hayli zayıflayarak herkesi şaşırttı.

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Son olarak yeni bir restoran açan ve hemen ardından umreye giden CZN Burak saçlarını sıfıra vurdurup imaj değişikliğine gitti.

CZN Burak Instagram hesabından yayınladığı paylaşımıyla hayranlarını ikiye böldü. Kimi fenomenin bu halini beğenirken kimi de "Yakışmamış", "Zaten zayıfsın iyice hasta gibisin" yorumlarında bulundu.

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