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Dacia Duster’ın Nisan ayı fiyatları açıklandı. İşte şoke eden zamlı liste

Satışı oldukça çok olan Dacia Duster otomobil modellerinin zamlı fiyat listeleri belli oldu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 08:00
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Dacia Duster’ın Nisan ayı fiyatları açıklandı

Dacia Duster’ın Nisan ayı fiyatları açıklandı. İşte şoke eden zamlı liste
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, otomobil sektöründeki hareketlilik sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşı, çip krizi, döviz kuru derken zamlar üst üste yağdı. İkinci el otomobil piyasasında bile fiyatlar aldı başını gidiyor.

Otomobil markalar zamlı fiyatlarını duyururken Dacia Duster’ın da Nisan ayı fiyatları paylaşıldı.

İŞTE LİSTE

GEÇEN AYKİ LİSTE

ÖZELLİKLERİ

Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.

Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG’li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.

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