En çok satılan otomobilin yeni fiyatları açıklandı. İşte uygun fiyatlı liste

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Türkiye’de en çok satılan modellerden Renault Clio’nun yeni fiyatları paylaşıldı.

Otomotiv sektöründeki hareketlilik devam ediyor. Çip krizi, döviz derken fiyatlar uçtu.

Dünya’da ve Türkiye’de en çok satılan markalardan biri olan Renault Clio’nun fiyatları da duyuruldu.

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ÖZELLİKLERİ

Renault Clio, 5 motor seçeneği ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Ancak ülkemizde sadece üç motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork üretebilen ve şehir içi 6,3 litre yakıt tüketimine sahip manuel şanzımanlı 1.0 SCe, ikincisi 90 beygir güç ve 142 nm tork üretimi yapan sürekli değişken otomatik şanzımanlı şehir için 6,1 yakıt tüketimine sahip 1.0 TCe X-Tronic.