Hyundai i10’nun yeni fiyatları açıklandı. İşte liste

Otomobil sektöründe zam yağmuru sürüyor. Hyundai i10 son zamanlarda sektörde yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle büyük ölçüde zamlandı.

İŞTE FİYATLAR

ÖZELLİKLER

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Hyundai i10; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.0 MPI motor, 67 PS güç ve 96 Nm tork üretebiliyor ve hem manuel hem de otomatik şanzıman opsiyonlarına sahip. Bunun dışında şehir içi 6,9 litre ve şehir dışı 6,3 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

İkinci motor seçeneği ise 1.2 MPI. 84 PS güç ve 118 Nm tork üretebilen motor, otomatik şanzımanla geliyor. Aynı zamanda fabrika verilerine göre şehir içi 8 litre ve şehir dışı 6,6 litre yakıt tüketiyor.