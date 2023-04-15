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Hyundai Elantra’nın yeni fiyatları duyuruldu. Bu az azıcık zam yaptılar

Otomobil markası Hyundai Elantra’nın Nisan ayı fiyatları açıklandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 13:15
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Hyundai Elantra’nın zamlı fiyatı açıklandı

Hyundai Elantra’nın yeni fiyatları duyuruldu. Bu az azıcık zam yaptılar
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Otomobil sektöründeki zamlar havada uçuşuyor. Otomobil markaları da yrni fiyatlarını duyuruyor.

Hyundai Elantra’nın da Nisan ayı zamlı fiyat listesi paylaşıldı.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Hyundai Elantra, ülkemizde tek bir -1.6 MPI- motor seçeneğiyle satışta. Aynı zamanda 6 ileri manuel ve CVT otomatik şanzımanla sürücülerin karşısına çıkıyor. 123 PS güç ve 154 Nm tork tork üreten modelin yakıt tüketimiyse fabrika verilerine göre ortalama 6,2 ila 6,4 litre aralığında.

Hyundai Elantra’nın satışta bulunan üç donanım paketi bulunuyor: Style, Style Comfort ve Elite. Şeritte kalma asistanı, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı ve ön çarpışma engelleme asistanı gibi sürücü güvenliğini üst seviyeye çıkaran özellikler Elite ve Elite Plus paketlerinde mevcut.

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