Dam Koruğu nelere iyi gelir?

Kulakotu, Kaya koruğu, Saksıgüzeli, Sedum, Sedum spurium gibi farklı isimleri de vardır. Birçok çeşidi ve kültürü bulunan bu bitkiler, mezarlıklarda, çiçek bahçelerinde, kayalık alanlarda ve geniş yerlerde zemin örtücü olarak yetiştirilir.

Dam koruğunun mavi yeşil renkli olan türü, dik ve yeşil saplı, 30 cm yüksekliğinde bir bitkidir. Yaprakları sarmal şekilde dizilmiş, uçları 1 cm kadar sivri, soluk mavi ya da yeşil renklidir. Çiçekleri ise 5 ya da 7 taç yapraklı, sarı renkli ve yıldız biçimlidir. Yaz aylarında açan çiçekler, bitkinin ucunda ve birlikte görülür.

DAM KORUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR

Hemoroid tedavisinde kullanılan kremde etken madde olarak bulunur.

Taze olarak nasırın üzerine konduğunda nasırı kurutur ve yok eder.

Bağırsak iltihabı ve ishal gibi sorunlara karşı faydalıdır.

Safra salgısını düzenler ve rahim enfeksiyonlarını önler.

Nasırların ve siğillerin üzerine konduğunda onları çıkarır.

Bağırsak parazitlerini temizlemeye yardımcı olur.

Yanık yaralarına iyi gelir ve iyileşmeyi hızlandırır.

Cilt iltihapları ve egzama gibi cilt hastalıklarında tedavi edici etkisi vardır.

Ağrıyı azaltır ve cildin koruyucu tabakasını güçlendirir.



