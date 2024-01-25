Damar sertliği yüksek tansiyon ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor. İşte o ot

Şahtere otu, sağlık sorunlarına karşı doğal bir çözüm sunan bir bitkidir.

Bu bitki, şahteregiller familyasından otsu bir türdür ve basur gibi hastalıklara faydalıdır.

Türkiye’de yol kenarlarında yetişen ve 20-60 cm boyunda olan şahtere, tanen, eker, fumarin ve fumar asidi gibi maddeler içerir.

Bu bitki, damar sertliği, yüksek tansiyon ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

Şahtere otunun bu faydaları, basuru olanlara müjde niteliğindedir.

KARACİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

Karaciğer kistler

Karaciğer enfeksiyonları

Karaciğer tümörleri

Hepatit. Hepatit, karaciğer dokusunda iltihabi reaksiyon gelişmesi olarak tanımlanabilir

Akut karaciğer yetmezliği

Kronik karaciğer hastalığı

Şahtere otunu şu şekilde kullanabilirsiniz:

Bitkinin 1 çorba kaşığı kadarını 0,5 litre suya atın ve 5 dakika kaynatın. Bu çayı günde 4 kez yemeklerden önce için.