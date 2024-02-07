Damar tıkanıklığını önlüyor

Gülsüm Sundu
Damar tıkanıklığını önlüyor
At kestanesi, damar tıkanıklığına iyi gelen bir bitki. İşte, ayrıntılar...

At kestanesi, mentollü içeriği sayesinde tıkanıklık yaşanan bölgede hemen etkisi gösterir. Ancak, at kestanesini kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışmanız gerektiğini hatırlatmak isterim .

At kestanesinin birçok hastalığa faydası vardır. At kestanesi kuru öksürüğe, boğaz ağrısına, nezle ve gribe fayda sağlamakta. Ayrıca yumuşak doku ve kan damarlarına da etkilidir .

At kestanesi, hamilelerin doktor önerisi dışında kullanması önerilmemektedir. At kestanesinin yararları ve vücuda sağlamış oldukları bilinse bile riski hamileliklerde erken doğum ya da düşük riski oluşturabilir .

At kestanesi, ilerleyen yaşla birlikte artan varis ve damar tıkanıklıkları için bitkisel ve doğal bir çözüm olarak kullanılmaktadır .

İlgili Haberler
Grip salgınının arttığı şu günlerde evlerin vazgeçilmezi ortaya çıktı. Şifa deposunun faydaları say say bitmiyor
Yarımbaş ağrılarını kesen mucize ot ortaya çıktı. Yarımbaş ağrıları nedir?
Çocuklarda görülen ishalleri kesen ot ortaya çıktı
Bu 4 bitkiyi tüketenin beyni gelişiyor
Son Haberler
Bakla nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Bakla nelere iyi gelir
Sakinleştiricilere dikkat Sağlık
Sakinleştiricilere dikkat
İzmir'de yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti Yaşam
İzmir'de yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti
AKP’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu'ndan ‘kat artırımı’ vaadi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde... Gündem
AKP’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu'ndan ‘kat artırımı’ vaadi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde...
Samsun’da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
Samsun’da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Can Atalay'ın ‘deprem mektubu’ yapay zekâyla seslendirildi: Vazgeçmeyin, her gecenin bir sabahı var Siyaset
Can Atalay'ın ‘deprem mektubu’ yapay zekâyla seslendirildi: Vazgeçmeyin, her gecenin bir sabahı var