Damar tıkanıklığını önlüyor

At kestanesi, mentollü içeriği sayesinde tıkanıklık yaşanan bölgede hemen etkisi gösterir. Ancak, at kestanesini kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışmanız gerektiğini hatırlatmak isterim .

At kestanesinin birçok hastalığa faydası vardır. At kestanesi kuru öksürüğe, boğaz ağrısına, nezle ve gribe fayda sağlamakta. Ayrıca yumuşak doku ve kan damarlarına da etkilidir .

At kestanesi, hamilelerin doktor önerisi dışında kullanması önerilmemektedir. At kestanesinin yararları ve vücuda sağlamış oldukları bilinse bile riski hamileliklerde erken doğum ya da düşük riski oluşturabilir .

At kestanesi, ilerleyen yaşla birlikte artan varis ve damar tıkanıklıkları için bitkisel ve doğal bir çözüm olarak kullanılmaktadır .