Darıca Kent İnşaat işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Darıca Kent İnşaat, bünyesine büro görevlisi ve servis elemanı olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise 25 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Lise mezunu olmak

Darica ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

İkametgah belgesi

Nüfus kayıt örneği

Diploma aslı