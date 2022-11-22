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Darıca Kent İnşaat işçi alacak

Darıca Kent İnşaat, büro görevlisi ve servis elemanı olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 25 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 10:22
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Darıca Kent İnşaat servis elemanı ve büro personeli alacak alacak

Darıca Kent İnşaat işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Darıca Kent İnşaat, bünyesine büro görevlisi ve servis elemanı olmak üzere 3 işçi alacağını duyurdu. 
Son başvuru tarihi ise 25 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
18 yaşını doldurmuş olmak.
Kamu haklarından mahrum olmamak.
Lise mezunu olmak
Darica ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
İkametgah belgesi
Nüfus kayıt örneği
Diploma aslı

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