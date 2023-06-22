Faiz kararı sonrası ilk karikatür geldi. Emre Ulaş'tan ekonomistleri bile güldürecek hiciv

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş beklenen faiz kararını açıklamasının ardından 'Merkez Bankası'nın etrafındaki şimşekleri' çizdi.

Faiz kararı sonrası ilk karikatür geldi. Emre Ulaş'tan ekonomistleri bile güldürecek hiciv

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 15'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan ardı ardına paylaşımlar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikasının Türkiye’ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağını söyledi. Şimşek, "Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür." dedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından hicvin ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş çok konuşulacak bir karikatüre daha imza attı.

İşte ‘Merkez Bankası’nın etrafındaki şimşekleri’ çizen Emre Ulaş’ın o karikatürü:

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