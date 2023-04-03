Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması. Darp iddialarıyla gündeme gelmişti 

Ünlü oyuncu Ozan Güven, önceki akşam Baba Sahne’de düzenlenen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödül Töreni’ne katıldı.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven “Yakında hepsi bitecek az kaldı, geri döneceğim. İsterdim ki Deniz Bulutsuz’u biraz araştırın, sizler de ne olduğunu görecektiniz. Mahkemede fotoğrafların photoshop, montaj olduğu ortaya çıkacak. Bu kötü günler geride kalacak” dedi.

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven tarafından darp edildiğine dair görsel kanıtlar ve darp raporu ile 2020 yılında mahkemeye başvurmuştu.