3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması. Darp iddialarıyla gündeme gelmişti 

Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması. Darp iddialarıyla gündeme gelmişti 

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemelik olduktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Ozan Güven, "İsterdim ki Deniz Bulutsuz'u biraz araştırın" açıklamasıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:23
Takip Et

Darp iddialarıyla gündeme gelmişti! Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması

Ozan Güven’den Deniz Bulutsuz açıklaması. Darp iddialarıyla gündeme gelmişti 
+
Aa
-

Ünlü oyuncu Ozan Güven, önceki akşam Baba Sahne’de düzenlenen 14. Savaş Dinçel Tiyatro Ödül Töreni’ne katıldı.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven “Yakında hepsi bitecek az kaldı, geri döneceğim. İsterdim ki Deniz Bulutsuz’u biraz araştırın, sizler de ne olduğunu görecektiniz. Mahkemede fotoğrafların photoshop, montaj olduğu ortaya çıkacak. Bu kötü günler geride kalacak” dedi.

Deniz Bulutsuz, Ozan Güven tarafından darp edildiğine dair görsel kanıtlar ve darp raporu ile 2020 yılında mahkemeye başvurmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
1
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
2
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
3
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
4
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Malatya'da korkutan deprem
5
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
6
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. İşte tercihe bağlı sistemin detayları
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
7
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿DEVA Partisi'nden Ümit Özdağ'a çok sert afiş tepkisi
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,86 dolar
﻿Rüyada ayva görmek neye işaret? Rüyada ayva görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada ayva görmek neye işaret? Rüyada ayva görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada ayva görmek neye işaret? Rüyada ayva görmenin anlamı nedir?
﻿Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
﻿Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
﻿Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
﻿Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
﻿Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
﻿Madonna’yı keşfeden yapımcı hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.