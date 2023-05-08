Davutoğlu HDP provokasyonu yapmak isteyen kişiyi böyle susturdu: Sen TRT'ye Osman Öcalan'ı çıkaranlara hesap sor

Türkiye’de milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılmasına 6 gün kalmışken, siyasetçiler de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bu kapsamda Çanakkale'de vatandaşlarla bir araya geldi.

“TRT’YE OSMAN ÖCALAN’I ÇIKARANLARA HESAP SOR”

Burada vatandaşlara hitap eden Davutoğlu'nun konuşması esnasında bir kişinin HDP provokasyonuna uğradı.

Davutoğlu, konuşmasını kesmeye çalışıp HDP ile ilgili bağıran kişiye "Sen TRT'ye Osman Öcalan'ı çıkaranlara hesap sor!” yanıtını verdi.

“PKK’YA KARŞI EN BÜYÜK MÜCADELEYİ BEN VERDİM”

Sözlerine devem eden Davutoğlu, “Bizim alnımız açık. PKK’ya karşı en büyük mücadeleyi ben verdim başbakan olarak.” cümlelerini kullandı.