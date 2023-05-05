Davutoğlu: Şırnak Valisi ile Şırnak’taki askeri ve mülki görevliler dikkat etsinler gönderdikleri mesajları biliyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün FOX TV’de İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı.



ANKA’da yer alan haberde, Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili ‘Bizden gidenleri hiç saymıyorum bile… Onların masada da irapta da mahalli yok’ sözlerinin anımsatılması üzerine, şunları söyledi:



“ÖYLESİNE BİR EGO VAR Kİ…”

“Saymamış olsa öyle bir tweet atmaz. Dedim ya, bilinçaltını dışarı yansıtıyor. Erdoğan’ı ne bitirdi derseniz? Kibri bitirdi. Kendisinden başka kimsenin önemli olmadığına, hatta kendisinden başka gerçek anlamda Müslüman, neredeyse gerçek anlamda insan olmadığına öylesine inanmış ki, öylesine bir ego var ki… Çevresindeki şahsiyetleri ezerek yürüyen birisi. Bizi ezemediği için düşman oluyor… Bizim şahsiyetimizi ezemediği için bizi önemsizleştirmeye çalışıyor. Allah aşkına o masayla ilgili katkılarımızı herkes bilir.



Erdoğan bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Özel bir sohbetinde ne söylediğini ben biliyorum. ‘Sizin hocanızın başının altından çıkıyor’ diye etrafına söylenmiş, altılı masa ile ilgili, beni kastederek. Mesele o, bu değil. Altılı masa, altı siyasi liderin iradesidir… Orada öfkelenerek söylediği sözlerin ne olduğunu biliyorum ben, yakın çevrelerine.



“AK PARTİ’NİN DAYANDIĞI TABAN, BİZE HALA SAYGI DUYUYOR”

Şimdi bu tweeti atmak zorunda. Şunu demeye çalışıyor… Türkiye, liderliğini kaybetti. AK Parti’nin dayandığı toplumsal kesimlerin liderliğini korumaya çalışıyor. İçten içe biliyor ki AK Parti’nin dayandığı taban, bize hala saygı duyuyor. O tabanın ümidi biziz, o değil artık. O taban, bize oy verir. Belki çekinir söylemez ama nihai kertede oy verecek. Sonunda şunu düşünür, bizim başkanımız bize sahip çıkar. Ben de şunu söylüyorum; AK Parti seçmenine… Hiç tereddüt etmeyin. Suça bulaşmamış yolsuzluk yapmamış her vatandaşımızın hamisi de garantörü de biziz.”



“ŞIRNAK VALİSİ VE ŞIRNAK’TAKİ ASKERİ VE MÜLKİ GÖREVLİLER DİKKAT ETSİNLER”

Bu çağrısının bürokrasiyi kapsayıp kapsamadığının sorulması üzerine Davutoğlu, şunları söyledi:



“Seçim döneminde herhangi bir yasadışı müdahaleye karışmamış, görevini düzgün yapmış, hiçbir bürokrat çekinmemeli. Sayın Kılıçdaroğlu ile de bunları konuştuk. Detaylı çalışmalar da yapıyoruz, şu anda. Bürokrasiyi bizim kadar bilen yok.



Bütün bürokratlara, valilere bu dönemde; çok net bir ifadeyle de söylüyorum. Şırnak Valisi ve Şırnak’taki askeri ve mülki görevliler dikkat etsinler: Koruculara gönderdikleri mesajları biliyoruz. Her bir korucu ailesine, ‘Kimler oy verecek. Bunları ilgili karakola teslim edin’ gibi ifadelerle yazılan mesajlar var. Bütün valilere sesleniyorum: Sizin göreviniz seçimin suhuletle yapılması, seçimin yönlendirilmesi değil. Biz bunları yakından takip ediyoruz. Görevini çok iyi yapan valileri de biliyorum.



Herkes kendisini biliyor. Yolsuzluklara bulaşmış kimse ile devam etmeyiz. Hesabını sorarız. Kamuda görev yapmak bir emanettir. Ben de aldım bu görevi… Tek maaşla çalıştım. İkinci bir maaş teklif edildiğinde kabul etmedim. Çünkü devlet görevi, kendisi şerefli bir misyondur. Onu kirletmemek lazım.



Bir İçişleri Bakanı ‘siyasi darbe’ demez seçime. Siyasi darbe ise 14 Mayıs günü siyasi darbe yapılacak diye ne yapacak İçişleri Bakanı. Güvenlik birimlerini toplayıp darbeyi engelleyin diye sokağa mı çıkaracak. Bu nasıl bir aymazlıktır. Ona bu talimatı, bu küstahlığı yapmasına izin veren Erdoğan’a soruyorum ne yapacaksınız seçim günü? Kazandığımızda çıkın söyleyin. Ben söylüyorum, seçimi kazandığımızda suhuletle gidip devralacağız.”

