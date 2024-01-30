Kanada’dan Türkiye kararı: 2020'den bu yana uygulanan silah ambargosu kaldırıldı

Kanada, İHA optik ekipmanları da dahil olmak üzere Türkiye’ye yönelik uygulanan tüm silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ihracatçı firmalara ithafen 16 Nisan 2020'de yürürlüğe giren sınırlamaların artık yürürlükte olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak üzere komisyonculuk ve ihracat izni başvurularının, artık risk değerlendirme çerçevesi kapsamına alınarak sadece vaka bazında inceleneceği ifade edildi.

Üçüncü ülkelere satış durumunda güvence isteneceği belirtilen açıklamada, insan hakları hukukuna ilişkin bazı atıflar da yer aldı.

KISITLAMALARIN ARKA PLANI

Kanada hükümeti, Azerbaycan’ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlattığı ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’ın desteklemesi nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı.

Ekim 2020’de ise Ermeni mevzilerine karşı kullanılan Türk insansız hava araçlarında Kanada teknolojisi kullanıldığı ileri sürülerek, savunma sanayi alanında Türkiye’ye ambargo koymuştu.

Kanadalı şirketler, hükümetin ambargo kararı nedeniyle aradan geçen yaklaşık 3 yıllık sürece 250-300 milyon dolar zarar etti.

Telemus Systems şirketi, ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olması nedeniyle 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamadığı için battı.

Ottowa, Türkiye'nin 2019'da Suriye'ye düzenlediği askeri harekata karşın ilk ambargosunu başlatmış, ancak taraflar arasındaki gerçekleşen görüşmeler sonucunda Haziran 2020'de bu kararından vageçmişti.