Defne Samyeli'nin tesettür açıklaması olay oldu. Takipçilerinden tepki gecikmedi

Oyunculuk ve şarkıcılığın yanı sıra kendi YouTube kanalında program yapan Defne Samyeli, Kızılcık Şerbeti'nde tesettürlü bir kadını oynayan Feyza Civelek'le konuşurken söyledikleriyle tepki çekti. Tesettürün yaşı ele veren boyun ve hattını kapattığını söyleyen Samyeli, "Başörtüsü taktığında yüzüne istediğin şekli verebiliyorsun, başının formunu değiştirebiliyorsun, boyunu uzatabiliyorsun. Dip boyası gelince dert etmiyorsun" dedi.

"BAŞÖRTÜSÜYLE YÜZÜNE İSTEDİĞİN ŞEKLİ VEREBİLİYORSUN"

Başörtüsü takmanın faydalarını sıralayan Samyeli, "Bir tesettürlü arkadaşım bana söylemişti. Aslında kapanmanın insanı daha güzel ve daha genç gösterdiğine dair bir not. Çünkü yaşı ele veren konu önce boyun ve çene hattı gevşiyor. Başörtüsü taktığın zaman onu kapatabiliyorsun, yüzüne istediğin şekli verebiliyorsun, başının formunu değiştirebiliyorsun, boyunu uzatabiliyorsun. Dip boyası gelince dert etmiyorsun" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Defne Samyeli'nin açıklaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Samyeli için "Sen niye kapanmıyorsun?", "Tesettür estetik için yapılmaz" ve "Tesettürün estetikle alakası yoktur" yorumları yapıldı.