Sinan Akçıl'a Defne Samyeli'nin yeni ilişkisi soruldu

Defne Samyeli'nin müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülenmesi bu dedikoduları alevlendirmişti. Ünlü şarkıcı, mart ayında yaptığı açıklamada, "Çağrı arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızım. Çünkü böyle bir şey yok. Saklanılan bir durum yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Samyeli, her ne kadar inkâr etmiş olsa da, önceki gün Çağrı Telkıvıran'la gittikleri bir düğünde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Telkıvıran'ın fotoğrafa 'kalp' emojisi eklemesi dikkat çekti.

Daha önce adı Samyeli ile aşk dedikodularına karşıan Sinan Akçıl, geçtiğimiz akşam İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Fas Marakeş’ten geldiğini söyleyen şarkıcı, “Amsterdam konserim vardı. Oradan da Paris’e geçtik, sonra da Fas’a gittim. İlk kez gittim inanılmaz güzeldi. Fas’ta seçimlerin etkilisini de çok gördüm. Herkes Türkiye’de ki seçimleri konuşuyor. Şoföründen tut, bize yardımcı olan arkadaşlara kadar herkes Müslümanların duyduğu mutluluktan bahsediyordu. Bu bana çok gurur verdi” dedi.

Sinan Akçıl, katıldığı bir programda, Defne Samyeli ile ilgili aşk yaşadığı haberlerinin sorulması üzerine, "1-2 ay öyle bir muhabbetimiz oldu. Ondan sonra kestik bir anda görüşmeyi" açıklamasını yapmıştı.



Akçıl, Samyeli'nin yeni aşkını soran muhabirlere, “Hangi Çağrı? Bizim Çağrı? Ne güzel abi severiz biz, destekliyoruz kardeşimizi yıllardır Berkay ile. Mutluluklar dilerim ne diyeyim yani. Çağrı bizim kardeşimiz, severiz. Paylaştıkları fotoğrafları görmedim. Fas’ta daha güzel şeylere bakıyordum" karşılığını verdi.

