Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda aşk iddiasını yalanladığı müzisyen Çağrı Telkıvıran ile sosyal medya hesabından romantik bir karesini yayınlayarak aşkını ilan etti.

Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Defne Samyeli geçtiğimiz haftalarda Çağrı Telkıvıran ile birlikte görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Samyeli ise çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

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Uzun süredir yalnız olan Defne Samyeli, gönlünü kendinden yaşça küçük bir çok ünlü sanatçının beste, söz ve aranjörlüğünü üstlenen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı.

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Dün bir düğüne katılan oyuncu ve şarkıcı Samyeli ile Telkıvıran, sosyal medya hesaplarından romantik bir karelerini paylaşarak herhangi bir not düşmedi. İkilinin paylaşımını gören hayranları ise "Aşklarını ilan ettiler" yorumunu yaptı.

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