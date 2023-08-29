Öğrencilerin günlük beslenme masrafı 100 lirayı buldu

Enflasyon nedeniyle bir öğrencinin günlük beslenme masrafı 100 lirayı buldu. Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, ‘okullarda yemek programı başlatılmalı’ çağrısında bulundu.

Öğrencilerin günlük beslenme masrafı 100 lirayı buldu

Yüksek enflasyon ve yetersiz maaşlar nedeniyle öğrencilerin okul ve kırtasiye masraflarının yanı sıra gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle beslenme sorunu da ortaya çıktı.

Veliler öğrencilerin beslenmesine ne koyacağını kara kara düşünür hale gelirken, Milli Eğitim Şûrası’nda ‘öğrencilere ücretsiz yemek verilsin, temiz içme suyu sağlansın’ şeklinde alınan karar bir türlü hayata geçirilmedi.

Cumhuriyet’in haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2022 verilerine göre, Türkiye’de 19 milyon 100 bin öğrenci eğitim görüyor ve bu öğrencilerin yalnızca yüzde 9.4’üne ücretsiz yemek veriliyor. Okulöncesi için bir öğün ücretsiz yemek verilse de diğer eğitim kademelerinde MEB’in böyle bir uygulaması bulunmuyor.

‘EĞİTİM LÜKS OLDU’

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz yaptığı açıklamada, asgari ücretin 11 bin 402 lira olmasına karşın 4 kişilik bir ailenin ağustos ayı harcamasının 37 bin 974 lira olduğunu söyledi. Bu ekonomik koşullar altında velilerin eğitim masraflarını karşılamakta zorlandıklarına dikkat çeken Yılmaz, “Bugün okula başlayan bir çocuğun eğitim masraflarını en basit şekilde hesaplarsak 5-6 bin liraya kadar yükseliyor. En temel hak olan eğitim hakkı, veliler için lüks haline geldi” dedi. Çocukların okulda bulunduğu süre içerisinde beslenme ve sağlıklı suya erişim sorunuyla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Yılmaz şöyle konuştu:

“Kantinden beslenme ücretlerinin geçen yılın en az iki katı olacağını varsayarsak bir öğrencinin günlük harcaması ortalama 90- 100 lira olacaktır. İşsizlik, yoksulluk, sosyal yardımlara muhtaç olma hali özellikle tam zamanlı okullarımızda eğitim gören çocuklarımızda çok daha ciddi sorunlara yol açmaktadır. İlk kez Milli Eğitim Şûrası’nda ‘öğrencilere ücretsiz yemek verilsin, temiz içme suyu sağlansın’ şeklinde karar alınmasına karşın, bir türlü hayata geçirilmedi. Gelişim çağındaki bu çocuklarımızın süt içmesi, yumurta, sebze, meyve, protein tüketmesi lazım.

‘GELİŞİM GERİLİĞİNDE ARTIŞ VAR’

Okullarda bir an önce yemekhaneler açılarak okul yemeği programı başlatılmalıdır. Eğitimde derin yoksulluk kaynaklı yetersiz beslenme sonucunda okul terkleri, okuduğunu anlayamayan, gelişim geriliği olan çocuklar artmış ve son dönemlerde çocuk kalp krizlerinde, intiharlarındaki artış tehlikenin boyutunu gözler önüne sermiştir. Dezavantajlı bölge okulları başta olmak üzere en az bir öğün yemek ücretsiz olarak verilmelidir.

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