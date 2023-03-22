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Şenol Güneş'in 'ulaşamadık' dediği Dele Alli'den açıklama geldi

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 22:48
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Dele Alli paylaşım yaptı

Şenol Güneş'in 'ulaşamadık' dediği Dele Alli'den açıklama geldi
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Beşiktaş'ta açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, Dele Alli'ye ulaşamadıklarını ifade etmişti.

İzinli olan İngiliz oyuncunun takımın son idmanına katılması bekleniyordu. Şenol Güneş konu hakkında; "İzin verdiğimiz Dele Alli gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

DELE ALLI AÇIKLAMA YAPTI
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dele Alli; "Merhaba millet. Bir sürü mesaj aldım, bu yüzden bir şeyi açıklığa kavuşturmak istedim. Kulüp, bugün bir doktor randevusuna katılmam için bana izin verdi. Yarın normal bir şekilde antrenmana geri dönüyorum." ifadelerini yazdı.

 

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