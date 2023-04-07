﻿Dele Alli gitti

Beşiktaş'a sezon başında Everton'dan kiralanan Dele Alli, bekleneni veremedi.

Teknik direktör Şenol Güneş de Dele Alli'nin performansını beğenmediğini açık açık söylemişti. Ardından Dele Alli'nin sakatlandığı, adalesinde yırtık saptandığı açıklanmıştı.

Sporx'in haberine göre tedavi için İngiltere'ye gitmek isteyen Dele Alli'ye teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş yönetimi izin verdi.

Beşiktaş'ın 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli, 17 resmi maçta 869 sahada kaldı ve 3 gol kaydetti. Peformansı beğenilmeyen ve opsiyonunun kullanılması düşünülmeyen İngiliz futbolcunun, sezon bitmeden Beşiktaş'a geri dönüp dönmeyeceği henüz netleşmedi.