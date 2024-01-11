CHP ve DEM Parti yerel seçimde ittifak yapacak mı? Ortak açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede yerel seçim başta olmak üzere ülke gündemi konuşuldu.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ise en çok merak edilen konu CHP ve DEM Parti’nin yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacağı oldu.

CHP Genel Başkanı Özel, ittifak konunda konuşmazken DEM Parti tarafı ise yerelde işbirliği konusunda hassas olduklarını vurguladı.

Özgür Özel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Tabi ki bugünkü toplantının gündemi yerel seçimlerden bağımsız değildi. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Cumhuriyet’i kurmuş ve çok partili demokrasiyi getirmekle övünen bir siyasi partinin genel başkanı olarak bazı seçmenlerin kendilerine yerel yönetici seçebildiği, bazılarının yerel yöneticilerini seçemediği; seçseler dahi yönetmelerine izin verilmediği bir ülkeyi kabul etmemiz mümkün değildir. O yüzden bu kayyum siyasetini bir kez daha kesin ve net bir dille reddediyoruz.

Bu ülkenin 81 ilinde, bu ülkenin bini aşkın ilçesinde, bu ülkede her seçmen kendisini kimin yöneteceğini seçebilmeli ve seçtikleri kişiler kendilerini yönetmeye devam etmedirler. Bunun yanı sıra elbette ülke büyük bir anayasa krizi yaşamaktadır.

Pazar günkü mitingimize davet ediyoruz. Gelin ortak geleceğimize Tandoğan'da sahip çıkıyoruz. Ülkenin ortak geleceğine hep birlikte sahip çıkma seçimi olduğunun altını çiziyorum.

YERELDE İTTFAK AÇIKLAMASI

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları "Yargı krizi öyle bir hale geldi ki, Can Atalay Meclis'te olması gerekirken şu an içeride. Bu seçim yüz yıl boyunca eksik bıraktıklarımızı tamamlamak demokrasinin taşlarını yerine oturtmak için bizim için önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Partinin diğer Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Kent uzlaşısı çerçevesinde bir hassasiyet içinde olacağız” dedi.