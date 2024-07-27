Dem Partili Van Belediye Başkanı: Cadde, mahalle isimleri ve tabelalarımızı Kürtçeye çevireceğiz

Van’ın Merkez İpekyolu ilçesinde, bir süre önce yaya geçitlerinde Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe uyarı yazıları da eklenmişti. Ancak, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Kürtçe yazıların üzerine “Türkiye Türk’tür, Türk kalacak” şeklinde yazılar yazdı.

Bu olayın ardından, DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal bir açıklama yaptı. Şedal, “Bu tür ırkçı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Caddelerde, mahalle isimlerinde ve tabelalarda Kürtçe kullanımını daha da artıracağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Çalıştayı’nda konuşan Şedal, şu açıklamayı yaptı: “Bugün burada gerçekleştirilen önemli çalıştay sırasında Kürtçe ile ilgili yürüttüğümüz projeler bazı gruplar tarafından saldırıya uğramış. Ulaşım Daire Başkanlığı, şehrin çeşitli noktalarında ‘pêşî peya/önce yaya’ uyarılarını yerleştirmişti. Bu değerli projeler maalesef saldırılara hedef oldu. Bu ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve buna karşılık olarak cadde, mahalle isimleri ve tabelalarımızı Kürtçe'ye çevireceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da başlatılan Kürtçe trafik uyarılarını Van'da da uygulamaya geçiren Büyükşehir Belediyesi, Merkez İpekyolu ilçesinde yaya geçitlerinde hem Türkçe hem de Kürtçe uyarılar yerleştirmişti. İlk uygulama, ilçenin en yoğun caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde başladı ve Mehmet Efendi Caddesi'nde de devam etti. Yaya geçitlerine Türkçe ve Kürtçe olarak ‘Önce yaya’ ve ‘Yavaş’ yazıları kondu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Öznur Evin, bu uygulamanın Van halkının talebi üzerine başlatıldığını belirtti. Evin, “Caddelerde başlattığımız bu çalışmada 'Önce yaya' ve 'Yavaş' uyarı tabelaları yer aldı. Çok dilli uyarılar, herkesin dikkatini çekiyor. Halktan olumlu geri dönüşler aldık ve bu tür çok dilli çalışmalara devam edeceğiz. Amacımız, yaya geçitlerinde sürücü ve yayaların dikkatini artırmak” dedi.

TÜRK BAYRAĞI TARTIŞMALARI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türk bayrağı, seçimler öncesinde kaldırılmıştı. Seçim sonrası bayrak tekrar yerleştirilmişti. Ayrıca, belediyenin internet sitesinde de Türk bayrağı kaldırılmış, gelen tepkiler üzerine tekrar asılmıştı.

TOPLU TAŞIMADA KÜRTÇE

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir ve özel halk otobüslerindeki akıllı kart okuyucu sistemlerine Kürtçe dil seçeneği ekledi.