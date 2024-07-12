Diyarbakır’da Kürtçe trafik uyarıları. Türk Bayrağını meclisten kaldırmışlardı

DEM Partili yönetimindeki Diyarbakır’da caddelerde Kürtçe trafik uyarıları yazılma kararı alındı. Bu karar, özellikle Gevran Caddesi'nde "Pêşî Peya" (önce yaya) ve "Hêdî" (yavaş) gibi ifadelerin yazılmasıyla hayata geçirildi.

TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞLARDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclisindeki Türk bayrağı kaldırıldı. Seçimler öncesi belediye meclisinde var olan Türk Bayrağı seçim sonrası bulunduğu yerden kaldırılmıştı. Ayrıca belediyenin sitesinde yer alan Türk bayrağı da kaldırılmış, tepkiler sonrası tekrar yerine konulmuştu.

TOPLU TAŞIMADA KÜRTÇE

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı yeni kararla büyükşehir belediyesi ve özel halk otobüslerindeki akıllı kart okuyucu sistemine Kürtçe eklenmişti.