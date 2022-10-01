1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Akalın’ın şıklığının fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın’ın şıklığının fiyatı dudak uçuklattı

Alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı Demet Akalın’ın AVM kombininin fiyatı dudak uçuklattı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 17:58
Takip Et

Demet Akalın'ın kombini servet değerinde çıktı

Demet Akalın’ın şıklığının fiyatı dudak uçuklattı
+
Aa
-

Ünlü şarkıcı Demet Akalın üzerindeki kıyafetinin fiyatıyla gündeme geldi. Akalın dünyaca ünlü markaya ait bir kombiniyle alışverişe çıktı. AVM’de uzun süre zaman geçirip alışveriş yapan Akalın ardından ise yemeğe geçti. Akalın yemeğin ardından AVM’den ayrılırken magazinciler tarafından görüntülendi. Ünlü şarkıcının kıyafeti dikkatleri çekerken fiyatı dudak uçuklattı.

Ünlü şarkıcının iki parçadan oluşan siya beyaz kıyafetini daha öncesinde bir konserinde giydiği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan kıyafetin fiyatı ise tam 45 bin TL olarak açıklandı. Kıyafetini spor ayakkabı ve siyah bir çantayla tamamlayan Akalın’ın ayakkabıları 15 bin, çantası ise 27 bin TL değerindeydi. Bu şıklığın toplam maliyeti 87 bin lirayı buldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıta zam geldi
1
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
2
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
3
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
4
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
7
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Halk TV'den peş peşe ayrılmışlardı... Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu
﻿Menteşe'de Kültür ve Sanat Şenliği
﻿Menteşe'de Kültür ve Sanat Şenliği
﻿Menteşe'de Kültür ve Sanat Şenliği
﻿Bulgaristan yarın erken genel seçime gidiyor
﻿Bulgaristan yarın erken genel seçime gidiyor
﻿Bulgaristan yarın erken genel seçime gidiyor
﻿Bağdat’taki gösterilerde çok sayıda yaralı var
﻿Bağdat’taki gösterilerde çok sayıda yaralı var
﻿Bağdat’taki gösterilerde çok sayıda yaralı var
﻿Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi
﻿Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi
﻿Konya Mistik Müzik şölenleri sona erdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.