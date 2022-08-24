Demet Özdemir düğününde giyeceği gelinliği hediye edecek

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti 26 Ağustos da evleniyorlar. Düğün için geri sayım çoktan başladı

Demet Özdemir düğünde Eda Güngör ve Nihan Peker imzalı iki özel tasarım ve bir de Alexander McQueen marka olmak üzere toplam değeri 200 bin TL olan 3 gelinlik giyecek.

Demet Özdemir gelinliklerden birini 15 milyon takipçisi arasından düğünü en yakın tarihte olan takipçisine hediye edecek