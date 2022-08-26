Demet Özdemir kına gecesinde ağladı. Düğün ertelendi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un bu akşam yapılacak olan düğünleri hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bu akşam beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün pazar gününe alındı.

Düğün hazırlıklarına devam eden Demet Özdemir, dün akşam yakın arkadaşları ile kına gecesi yaptı.

Ünlü oyuncunun özel gecesine ünlü isimler katılırken, kına yakıldığı sırada duygusal anlar yaşandı.

Görüntülerde ağladığı görülen Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü ismin fotoğrafına ise yorum ve beğeni yağdı.

Öte yandan 600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuzhan Koç arkadaşlarıyla önceki gece bekarlığa veda partisi yaptı.

