Oğuzhan Koç'tan maskeli bekarlığa veda partisi! Demet Özdemir sürpriz yaptı

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir’e evlilik teklifi yapmıştı. Evlilik teklifine "Evet!" yanıtını veren Özdemir ve Koç, nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı da atmıştı. Geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan çift, yarın nikah masasına oturacak.

Ünlü şarkıcı, Özdemir ile dünya evine girmeden önce bekarlığa veda partisi gerçekleştirdi. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.

Geceye Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Tolga Akış gibi Koç'un birçok yakın arkadaşı katıldı.

İbrahim Büyükak, bu fotoğrafı, "Biz de seni sevdik." notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.

Eser Yenenler ise, "Hanımcılık kazandı." dedi.

