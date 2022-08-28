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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi! İki gelinlik giydi

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, bu akşam Six Senses Hotel’de dünya evine girdi. Çiftin şahitliklerini Acun Ilıcalı ile yapımcı Faruk Turgut yaptı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 20:14
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 20:18
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç dünya evine girdi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi! İki gelinlik giydi
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Oyuncu Demet Özdemir ile oyuncu-şarkıcı Oğuzhan Koç, bu akşam düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. 

Nikahta Demet Özdemir’in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı, Gold Film’in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç’un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. 

İKİ GELİNLİK GİYDİ 

Demet Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker’in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra’da n sipariş ederek kendisine özel tasarlattı. 

Oğuzhan Koç ise Papillone’a tasarlattığı smokini giydi. Özdemir ve Koç’un stil danışmanlığını Rutkay Öziş üstlendi.

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