Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ayrılık haberi sonrası paylaşımı gündem olmuştu! Zeynep Koçak isyan etti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2022'nin ağustos ayında İstanbul'da evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, boşanmaya karar vermişti.

Bu olaydan sonra Koç'un yıllar önce Zeynep Koçak'tan ayrılıp, Yağmur Tanrısevsin ile birlikte olduğu gündeme gelmişti.

Yıllar önce Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan ve ihanet yüzünden ayrıldıkları konuşulan Zeynep Koçak'ın bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı "Oturdum ilahi adalet bekliyorum" paylaşımı dikkat çekmişti.

Bu mesajın eski sevgilisi Koç'a gönderme olarak yorumlanması üzerine Koçak, sitem etti. Oyuncu, "Ya siz benim bir hayatım yok mu zannediyorsunuz? Haftalar önce attığım bir postu alıp saçma bir başlıkla nerelere yoruyorsunuz. Neyim ben müneccim mi? Yazdığım şeyleri yıllar önce yaşadığım bir ilişki düşünerek, buna dikkat ederek mi atacağım sürekli? Ya ben unuttum siz unutmadınız. Hadi zaten beni linç etmek için bekleyen binlerce kişiyi geçtim ama benim hala o çevre ile kopmamış ilişkilerim var. Ne olur biraz hassasiyet ya" dedi.