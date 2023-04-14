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  • Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan boşanma haberi geldi. Eski sevgili Zeynep Koçak bir paylaşım yaptı ortalık karıştı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan boşanma haberi geldi. Eski sevgili Zeynep Koçak bir paylaşım yaptı ortalık karıştı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Haberin medyaya yansıması sonrası Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak'ın paylaşımı gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:04
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Eski sevgili Zeynep Koçak bir paylaşım yaptı ortalık karıştı! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un boşanma haberi geldi

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan boşanma haberi geldi. Eski sevgili Zeynep Koçak bir paylaşım yaptı ortalık karıştı
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un 8 ay süren evliliği kısa sürdü. Çift dün yaptıkları açıklamada boşanacaklarını duyurdu. 

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan boşanma açıklaması geldi. İkili, ortak paylaşımlarında "Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLAHI ADALETİ BEKLİYORUM"

Bir zamanlar Oğuzhan Koç ile sevgili olan oyuncu Zeynep Koçak'tan da manidar bir paylaşım geldi. 
Zeynep Koçak "Oturdum ilahi adaleti bekliyorum" dedi. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları hem şok oldu hem de bu yorumu Oğuzhan Koç'a yaptığını düşündü.

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