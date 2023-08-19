Demet Özdemir ailesi için Bodrum'a geldi

Sürpriz ayrılığın ardından Yunanistan tatiline giden Demet Özdemir, gönlünü DJ Sergio'ya kaptırmıştı.
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, yeni sevgilisi Sergio ve arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafı, 16 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kalp emojisiyle yayınlamıştı.
AİLESİYLE ZAMAN GEÇİRDİ
Mykonos tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çeviren Demet Özdemir, önceki gün Türkübükü'ndeki Maça Kızı'nda görüntülendi.
Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a gelen oyuncu, aile fertleriyle keyifli zaman geçirdi. Öğle saatlerinde plaja giriş yapan oyuncu, ablasıyla kedisini serin sulara bıraktı. Fiziğiyle dikkat çeken Özdemir, sosyetik plajın gözdesi oldu.