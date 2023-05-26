Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın gurur günü! Oğulları da babasının yolunda gidiyor

Eski manken Demet Şener ile emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının izinde...

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Samsun'da organize edilen U14 Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Anadolu Efes forması giyen Ömer Kutluay, final maçında 36 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

Babası İbrahim Kutluay gibi 10 numaralı formayı giyen Ömer Kutluay, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Ayrıca en iyi 5'e girmeyi başarırken, turnuvayı da sayı kralı olarak tamamladı.

Demet Şener gelen şampiyonlukla birlikte büyük gurur ve sevinç yaşadı, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla duygularını dile getirdi.

"GURUR DUYUYORUM"

Demet Şener, "Seninle gurur duyuyorum Ömer'im... Duygularımı anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Yeteneğin ve çalışma azminin yanında şans da hep seninle olsun. İnşallah daha nice başarıları beraber kutlarız annem. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ÖDÜL BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Ömer Kutluay da "Benim yanımda olan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu şampiyonluk ve bu ödül benim için çok önemli çünkü sezon başından beri tüm takım olarak çok emek verdik. Öncelikle aileme, tüm koçlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

2005 - 2018 arasında evli kalan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğulları Ömer'in yanı sıra İrem adında bir kızları daha bulunuyor.

