Demet Şener’in gelinlik paylaşımı sosyal medyayı salladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2005 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünya evine giren Demet Şener, 2018 yılında boşandı.

Şener daha sonra iş insanı Cenk Küpeli ile kısa bir evlilik yaşadı. Şimdilerde Tolga Arman ile beraber olan ünlü modelden gelinlikli paylaşım geldi.

Bir gelinlik defilesi için Van’a giden Şener, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Ünlü manken 1 milyon takipçili Instagram hesabından fotoğrafına yer verdi.

Şener, fotoğrafa ise “Altınlara bulandığımız bir defile oldu” notunu düştü.