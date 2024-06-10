Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızları İrem 18 oldu. Doğum günü kızı güzelliğiyle büyüledi

Deneyimli manken Demet Şener, kariyer başarılarının yanı sıra aile yaşantısıyla da göz dolduruyor.

Çocuklarına büyük bir sevgi besleyen Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sıkça yer alıyor.

Yakın zamanda, eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Demet Şener, kızının çocukluk fotoğraflarını ve güncel görüntülerini paylaşarak takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik aldı.

Demet Şener'in 18 yaşına giren kızı İrem Kutluay, annesinin güzelliğini ve babasının uzun boylu yapısını miras alarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Demet Şener, ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenmiş ve bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları olmuştu.

S016 yılında yaşanan ihanet iddiaları sonrasında Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan 2018 yılında boşanmıştı.

2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile evlenen Demet Şener, bu evlilikten de mutluluğu bulamayarak 2021 yılında ayrıldı. İki evliliğin ardından Demet Şener, Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açtı.

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay 18 yaşına bastı! Demet Şener'in doğum günü kutlamasında İrem'in güzelliği ön plana çıktı. Tolga Arman ile ilişkisini sürdüren Demet Şener, sevgilisini çocuklarıyla tanıştırmış durumda.

Demet Şener, çocuklarına olan düşkünlüğüyle bilinen bir anne. Sosyal medyada oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

Kızının çocukluk fotoğraflarını ve şimdiki halini paylaşan Demet Şener, takipçilerinden beğeni ve tebrik yağmuruna tutuldu.

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay 18 yaşına girdi! Demet Şener'in doğum günü kutlamasında İrem'in güzelliği göz kamaştırdı! Demet Şener, kızı İrem'in 18. yaş gününü "Benim iyi huylu, zarif, güzel kızım, yeni yaşın sana mucizelerle gelsin. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. İyi ki benim kızımsın... Hep çok mutlu ol, iyi ki doğdun annem" sözleriyle kutladı.

15 yaşındaki oğlu Ömer için nafaka ödemediği iddiasıyla eski eşi İbrahim Kutluay'a dava açan Demet Şener, dava süreci hakkında şunları söylemişti:

"Bu konuları çocuklarla konuşmuyorum, onlar da öyle. Bunları konuşmayı sevmiyorum ama mecbur kalıyorum. Dava sürüyor, o konulara hiç girmeyelim."